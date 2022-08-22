هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "البنوك" بنسبة 1.7%

كتب هانى الحوتى

تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها البنوك بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.6%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، وهبطت قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وانخفض قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%.

كما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعي الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت قطاعات العقارات، ومواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 3.3%، 1.2%، 0.5%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.271 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 891.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 426.8 ألف جنيه، 145.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69.8 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.