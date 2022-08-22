اليوم السابع
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الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:18 ص
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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات أوروبية بينها 5 قادمة من التشيك

الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات أوروبية بينها 5 قادمة من التشيك مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، 8 رحلات طيران دولية ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، حيث يتم تسهيل الإجراءات لهم لنقلهم للفنادق المختلفة .

 

وتبين من جدول رحلات الطيران اليوم وصول 5 رحلات من التشيك ورحلتين من إيطاليا ورحلة داخلية ضمن الـ 118 رحلة المقرر ان يستقبلها المطار خلال الاسبوع بداية من السبت الماضي حتي الجمعة، وتصل الرحلات من 11 دولة أوربية علي رأسها السياحة التشيكية بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية خلال الاسبوع .

 

وأظهرت جداول رحلات الطيران زيادة في معدلات الرحلات الإيطالية بواقع 23 رحلة إيطالية خلال الأسبوع، وتبين حسب جداول الوصول وصول 4 رحلات داخلية، و3 بلجيكي، و4 رحلات من هولندا.

 

وتبين أن الوصول الألماني خلال الأسبوع 17 رحلة، والبولندي 21 رحلة و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا واخرى من المجر.


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