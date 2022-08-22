مستشفى الهرم التخصصى ينجح فى إجراء حالتى قسطرة مخية وتركيب دعامات

كتب ــ وليد عبد السلام

نجح قسم أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم التخصصي، فى عمل قسطرتين علاجيتين بنجاح منهما حالة كانت تعانى من ضييق شبه كامل بالشريان السباتى نتج عنها جلطات مخية متكررة.

كما تم عمل توسيع للحالتين وتركيب دعامة، وخرجت الحالات لاستكمال العلاج بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم، وهى من العمليات الخطيرة، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بعد التحسن.

شمل الفريق المعالج الدكتور محمد خالد عليوة أستاذ امراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب جامعة عين شمس واستشارى المخ بمستشفى الهرم التخصصي.

وقال الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفي تعمل باستمرار علي تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما فى تقديم ما هو أفضل.

أضاف مدير عام المستشفي، أن تلك الخدمات في إطار توجيه الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في العمل علي التوسع في تقديم كافة الخدمات الطبية المختلفة والمهمة التي تعمل علي إنقاذ حياة مريض.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد أخصائي المخ والأعصاب وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، شكره لإدارة المستشفى على الدعم غير المتناهى من إدارة المستشفى ونواب المدير لحرصهم على تذليل كافة العقبات وتقديم كل الدعم، لافتا إلى أن القسم أصبح فى وقت قصير يقدم جميع الخدمات الطارئة والعادية من القسطرة المخية أو الحقن المذيبة للجلطة أو هجمات مرضى التصلب المتعدد.

نصح الدكتور منصور خليل مدير المستشفي، أى مريض يعانى من اشتباه جلطة مخية بالتوجه فورا الي المستشفى، لأنه على استعداد دائم لاستقبال المرضى على مدار 24 ساعة.