اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 11:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مستشفى الهرم التخصصى ينجح فى إجراء حالتى قسطرة مخية وتركيب دعامات

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:51 ص
مستشفى الهرم التخصصى ينجح فى إجراء حالتى قسطرة مخية وتركيب دعامات مستشفى الهرم
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح قسم أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم التخصصي، فى عمل قسطرتين علاجيتين بنجاح منهما حالة كانت تعانى من ضييق شبه كامل بالشريان السباتى نتج عنها جلطات مخية متكررة.

كما تم عمل توسيع للحالتين وتركيب دعامة، وخرجت الحالات لاستكمال العلاج بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم، وهى من العمليات الخطيرة، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بعد التحسن.

شمل الفريق المعالج الدكتور محمد خالد عليوة أستاذ امراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب جامعة عين شمس واستشارى المخ بمستشفى الهرم التخصصي.

وقال الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم التخصصى، إن المستشفي تعمل باستمرار علي تطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما فى تقديم ما هو أفضل.

أضاف مدير عام المستشفي، أن تلك الخدمات في إطار توجيه الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في العمل علي التوسع في تقديم كافة الخدمات  الطبية المختلفة والمهمة التي تعمل علي إنقاذ حياة مريض.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد أخصائي المخ والأعصاب وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، شكره لإدارة المستشفى على الدعم غير المتناهى من إدارة المستشفى ونواب المدير لحرصهم على تذليل كافة العقبات وتقديم كل الدعم، لافتا إلى أن القسم أصبح فى وقت قصير يقدم جميع الخدمات الطارئة والعادية من القسطرة المخية أو الحقن المذيبة للجلطة أو هجمات مرضى التصلب المتعدد.

نصح الدكتور منصور خليل مدير المستشفي، أى مريض يعانى من اشتباه جلطة مخية بالتوجه فورا الي المستشفى، لأنه على استعداد دائم لاستقبال المرضى على مدار 24 ساعة.


الصحة

مستشفي الهرم التخصصى

القسطرة المخية



الموضوعات المتعلقة

وزير الصحة يوجه بتطوير منظومة السياحة العلاجية بالتعاون مع القطاع الخاص

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:40 م

وزارة الصحة توجة نصيحة مهمة لكبار السن حرصا على صحتهم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:45 ص

وزير الصحة يتفقد مشروع رفع كفاءة قسم العناية المركزة بمستشفى القباري التخصصى

الأحد، 21 أغسطس 2022 11:01 ص

وزير الصحة يتفقد قسم الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى صدر المعمورة

الأحد، 21 أغسطس 2022 09:37 ص

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة أسرّة مستشفى أبوقير التخصصى بالنظام الفندقى

السبت، 20 أغسطس 2022 09:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة