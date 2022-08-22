مستشفى الضبعة يستبقل 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة نقل موتى بطريق مطروح

مطروح -فريق المحافظات

شهد طريق مطروح الساحلي في اتجاه مدينة الجفيرة ،إصابة 5 أشخاص، عقب حادث انقلاب سيارة إسعاف خاصة،كانت تقل أحد الموتي في طريقها الي محافظة سوهاج ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.



البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح ،إخطار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة إسعاف خاصة بنقل الموتي ، تابعه لاحدي الجمعيات الأهلية ،مما تسبب في إصابة 5 أشخاص ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم 3 سيارات الإسعاف الي محل الواقعة.



كانت مستشفى الضبعة المركزي ،استقبلت 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة إسعاف خاصة بطريق مطروح الساحلي ناحية مدينة الجفيرة، حيث كانت تنقل جثمان شخص من مدينة السلوم إلى محافظة سوهاج ،و تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي وجاري تلقيهم العلاج اللازم تحت الملاحظة ،وتحرر محضر بالواقعة للتحقيق في الحادث .





