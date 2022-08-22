مدير "التبرع بالبلازما" يكشف أهمية المشروع لمصر: يضعها ضمن أكبر الدول بالمجال

قالت الدكتورة مروة محسن مدير إدارة الجودة بالمشروع القومى للتبرع باللازما، إن المشروع القومى للإكتفاء بمشتقات البلازما هو أحد أهم المشتقات الدوائية فى مصر، وهى أدوية تعالج عدة أمراض مختلفة، ويتم إستخلاصها بعد مراحل تصنيع عديدة.

وأضافت الدكتورة مروة محسن خلال إتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما مشروع ضخم جدا سيضع مصر ضمن أكبر الدول فى فصل مشتقات البلازما على مستوى العالم، فهو مشروع حيوى، حيث قل التبرع بالبلازما نتيجة الوباء والأزمات العالمية، فلجأنا لهذا المشروع القومى.

وأكدت مدير إدارة الجودة بالمشروع القومى للتبرع باللازما، أن التبرع المنتظم بالبلازما شئ أساسى للمشروع، وعلينا أن نرفع الوعى لدى المواطنين للتبرع والمشاركة فى المشروع القومى المهم الذى سيساعد مصر طبيا وصحيا.