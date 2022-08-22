كورونا مستمر في العالم.. استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بالفيروس

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واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2065 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و186 ألفا و995 إصابة، والوفيات إلى 66 ألفا و490 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و949 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و315 ألفا و557 إصابة، والوفيات إلى 157 ألفا و377 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و855 ألفا و804 إصابات، والوفيات إلى 61 ألفا و357 حالة وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و383 ألفا و819 إصابة، والوفيات إلى 43 ألفا و105 حالات وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و154 إصابة، و11 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و243 ألفا و706 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و536 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 19 ألفا و470 إصابة، و63 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و650 ألفا و468 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 174 ألفا و 722 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 81 إصابة، وحالة وفاة واحدة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليون و109 آلاف و992 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و530 حالة وفاة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل إجمالي 571 ألفا و994 ألف حالة إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 1149 حالة منذ بدء الجائحة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 73 ألفا و710 إصابة جديدة، و73 حالة وفاة، خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و654 ألفا و737 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و28 حالة وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و643 حالة إصابة، و62 حالة وفاة، جراء "كوفيد-19"، خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 169 ألفا و967 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 19 مليونا و780 ألفا و734 حالة إصابة.

وسجلت كينيا 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و42 حالة إصابة، والوفيات إلى 5673 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 585 إصابة، وحالة وفاة، حيث بلغت حصيلة الإصابات 808 آلاف و569 إصابة، وارتفعت الوفيات إلى 9785 حالة.

وسجلت فرنسا 14 ألفا و820 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و354 ألفا و612 مصابا، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة، ليظل تراكمي الوفيات ثابتا عند 153 ألفا و501 حالة.

وسجلت كرواتيا 639 إصابة، ووفاة 12 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و206 آلاف و587 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و571 حالة.

وسجلت الجبل الأسود 320 إصابة، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 272 ألفا و929 مصابا، والوفيات إلى 2766 حالة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و458 ألفا و238 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9 آلاف و605 حالات وفاة.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 9 آلاف و487 إصابة، و28 حالة وفاة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و442 ألفا و73 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و202 حالة وفاة.