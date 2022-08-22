كربلاء العراقية تشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث قطارة الإمام علي

وكالات

قرر محافظ كربلاء العراقية، نصيف الخطابي، تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث قطارة الإمام علي (عليه السلام).

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب محافظ كربلاء تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، "فأنه على خلفية حادث انهيار التل الترابي في منطقة القطارة، قررنا تشكيل لجنة تحقيقية لإجراء التحقيق في الموضوع لمعرفة ملابساته واكمال التحقيق ورفع توصياته بغاية السرعة"

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، استخراج 4 حالات وفاة و6 مصابين من تحت ركام انهار على مسجد يرتاده زوار قطارة الإمام علي في مدينة كربلاء وسط البلاد، حسب بيان للوزارة.

في وقت سابق، قالت مديرية الدفاع المدني إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".

وأشارت المديرية إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر اتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".

ومازالت جهود الإنقاذ مستمرة على مهل، خشية من حدوث انهيارات جديدة. وتواصل فرق إنقاذ الدفاع المدني عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي.