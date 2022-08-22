"فودافون بيزنس" تتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لرقمنة الخدمات المقدمة للأعضاء والعملاء

تقرير خاص

- تطوير خدمات الاتحاد بالاعتماد على أحدث الحلول والتطبيقات وتحديث البوابة الإليكترونية

وقعت فودافون بيزنس اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لتقديم خدمات التحول الرقمي للاتحاد، بما في ذلك الاستشارات والحلول البرمجية لكل الخدمات والأنشطة، ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع في أبريل 2023، وذلك بالتعاون مع Single-click ذراع فودافون للتكنولوجيا وعبر Vodafone Cloud، وذلك للاستفادة من خبرات فودافون الممتدة بصفتها رائدة في مجال التحول الرقمي، وفي إطار رؤية مصر 2030.

وحضر مراسم توقيع اتفاقية التعاون كلاً من محمود الخطيب، رئيس قطاع الشركات بفودافون مصر، والمهندس محمد سامي، رئيس مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

ويشمل هذا التعاون العمل على عدة محاور، في مقدمتها تطوير مكان العمل من خلال توفير نظام إدارة عمليات الأعمال لأتمتة العمليات الداخلية، ونظام تخطيط موارد المؤسسة مع العديد من الوحدات، بما يخدم جميع الأقسام الداخلية، وكذلك الاهتمام بالعميل من خلال تطوير البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول للعملاء، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات لأعضاء الاتحاد مثل التسجيل والاعتماد والترقية وتجديد العضوية والتي تشمل نفس خدمات البوابة الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، قال محمود الخطيب ، رئيس قطاع الشركات بفودافون مصر، إن هذا التعاون الهام يأتي ضمن جهود فودافون بيزنس لمساعدة كافة الجهات والمنظمات المختلفة على تبني حلول رقمية تسهل أعمالها، وتيسير تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين، وذلك بالاعتماد على تطبيق برامج مختلفة لإدارة موارد المؤسسات، مثل Odoo ERP Delivery، و Bonita Business Process Management Delivery وتطوير البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف للعملاء، وأكد على أن الشركة لديها الخبرات الفنية والكوادر المؤهلة، فضلاً عن أنها تمتلك أحدث الحلول الرقمية على مستوى العالم، مما يُمكنها من توفير خدمات الاتصالات المتطورة ودعم تنفيذ خطط التحول الرقمي في مصر.

وأعرب "الخطيب" عن سعادته بهذا التعاون، الذي ينم عن وعي منظمات الأعمال بأهمية التحول الرقمي، ومواكبة خطط الدولة في هذا الشأن، لافتًا إلى أن فودافون بيزنس تقدم حلولاً تكنولوجية لكافة المجالات الاقتصادية، تتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة ونوعية عملائها والخدمات المطلوبة منها، بما يدعم الجهات المختلفة ويساعد الشركات في تطوير أعمالها وتنمية قدراتها، وهو ما يصب في نمو الاقتصاد المصري بوجه عام.

من جانبه، أوضح المهندس محمد سامي، رئيس مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هذا التعاون يتوافق مع رغبة الاتحاد لعمل طفرة في البرامج المستخدمة داخل منظومة العمل، مشيرًا إلى أهمية تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول، لجعلهم أدوات تفاعلية تساعد في تيسير التواصل بين المقاولين والاتحاد، والعمل على تقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم عددًا كبيرًا من شركات المقاولات يصل إلى نحو 38 ألف شركة تعمل في مجال التشييد والبناء والمقاولات، وأكد على أن شركة فودافون تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لإنجاز هذا التطوير بأعلى كفاءة، لما لها من خبرة طويلة في مجال التحول الرقمي.

وتقوم فودافون بيزنس خلال السنوات الأخيرة بدور مهم في عملية التحول الرقمي في مصر، من خلال خبراتها العالمية في هذا المجال، وجلب أحدث الحلول التكنولوجية التي تساعد الهيئات والشركات في التحول بسلاسة للاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة أعمالها، كما أن لديها شراكات مع الحكومة المصرية للتطوير في عدد من المشروعات والمجالات المختلفة.