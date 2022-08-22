فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد مشروع صرف صحى الشوكا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تفقد فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى تبلغ تكلفته ٤.٥ مليون دولار ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لتر لكل ثانية وخط انحدار بطول 140 كيلو متر وعدد 2000 وصلة منزلية تخدم 15 الف نسمة والذى من المقرر الانتهاء منه فى سبتمبر من العام الجارى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب.

شارك في الجولة التفقدية المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكاثلين كيرش مسئول هندسى وتكامل المناخ بالوكالة الأمريكية ولامبرت نيجنزي زميل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

كما تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروع صرف صحى قرية سلامون والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدار باطوال تقدر بحوالى 10118 متر والذى تم تشغيله فى مارس ٢٠١٩.