غلق 3 منشآت مخالفة والتحفظ على 222 إشغالا متنوعا فى حملة بحى غرب الإسكندرية

شن حى غرب الإسكندرية، حملة مسائية مكبرة بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، أسفرت عن غلق 3 منشآت والتحفظ على 222 إشغالا متنوعا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحى.

وكثفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، حملات مسائية، مكبرة بمشاركة وحدة التدخل السريع للمحافظة وشرطة المرافق ومسئولى قسم شرطة مينا البصل، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات بنطاق الحى.

وشملت الحملات، مناطق بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2 وغيط العنب بمنطقة كرموز، وبشاير الخير 3 وبشاير الخير 5 طريق القبارى السريع بمنطقة مينا البصل، وتمت فيها إزالة ورفع كافة الإشغالات، وتوسعة الطريق العام وفرض الانضباط.

وأسفرت الحملات، عن غلق وتشميع 3 منشآت " 2 سنترال، مقهى "، والتحفظ على 222 إشغال متنوع من كراسى وترابيزات وشيش، فضلا عن رفع وإزالة كافة حواجز السيارات التى تشغل الطريق العام , وجاء ذلك بوجود سكرتير عام الحى، وإشغال الطريق، والمتابعة الميدانية بالحى ومتابعة المحافظة.