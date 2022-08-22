ضبط صاحب محل استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من إلقاء القبض على صاحب محل دراجات نارية، يقيم بنطاق مديرية أمن سوهاج، لقيامه بأعمال النصب والاحتيال والاستيلاء من المواطنين على مبلغ 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدراجات النارية، مقابل حصولهم على أرباح.



ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام صاحب محل لبيع الدراجات النارية مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالى.



وكشفت التحريات تلقى المتحرى عنه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدراجات النارية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من #الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 3,000,000 مليون جنيه ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها والتى وعد بتوزيعها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



