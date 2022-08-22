صعود الأسهم السعودية والكويتية والبحرينية بجلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.05% رابحًا 5.98 نقطة ليغلق عند مستوى 12560.48 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% رابحًا 1.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1899.64 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.34% خاسرًا 11.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3408.11 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.19% خاسرًا 165.88 نقطة ليغلق عند مستوى 13801.16 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.05% رابحًا 5.98 نقطة ليغلق عند مستوى 12560.48 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.26% رابحًا 56.47 نقطة ليغلق عند مستوى 21724.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.1 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها تجزئة الأغذية بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.56%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، ثم قطاعى الصناديق العقارية المتداولة، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.43%، 0.4%، على التوالى، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاعات الاتصالات، والسلع الرأسمالية، والمواد الأساسية بنسبة 0.29%، 0.27%، 0.21%، على التوالى، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.04%، ثم قطاعات النقل، والخدمات الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 1.1%، 1.07%، 1.05%، على التوالي.

وقفز 90 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سدافكو" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 6.28%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 5.43%، وتراجع 118 سهمًا على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 7.09%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 5.59%، ثم سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 4.75%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 591 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% رابحًا 37.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7756.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% رابحًا 40.69 نقطة ليغلق عند مستوى 8658.80 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.54% رابحًا 31.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5876.58 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.03% رابحًا 1.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6140.43 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 275.7 مليون سهم بقيمة 56.2 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.32%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاعى الخدمات المالية، والتأمين بنسبة 0.25%، 0.07%، على التوالي.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.05% رابحًا 1.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1899.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 489.3 ألف سهم بقيمة 242.2 ألف دينار بحرينى، وصعد قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكماالية بنسبة 7.6% بضغوط هبوط سهمى مجموعة فنادق الخليج، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.53%، 0.42%، على التوالى، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.64% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%.

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.34% خاسرًا 11.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3408.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.8 مليون سهم محققة ما قيمته 273.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5967 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها السلع بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.10%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة وحيدًا بنسبة 0.38%.

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 15%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 6.87%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 3.77%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.21%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.2 مليون ورقة بقيمة 112.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.468% خاسرًا 47.27 نقطة ليغلق عند مستوى 10063.18 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 2.030 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 172.7 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 9792 صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها الصناعات بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.72%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 0.53%، 0.51%، على التوالى، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاعى المرافق، والتقديرى للمستهلك بنسبة 1.6%، 0.16%، على التوالي.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة أريد" بنسبة 14.96%، ثم سهم "شركة أبو ظبى الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.26%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 4.23%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 6.88%، ثم سهم "شركة العين الأهلية للتأمين" بنسبة 4.44%، ثم سهم "اى دى سى كوربوريشن للاستحواذ - اﻷذونات" بنسبة 3.65%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 281.9 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.19% خاسرًا 165.88 نقطة ليغلق عند مستوى 13801.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 224.9 مليون سهم بقيمة 776.4 مليون ريال عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.93%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.95%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.77%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%.