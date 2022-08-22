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صربيا: نحن البلد الوحيد في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:47 م
صربيا: نحن البلد الوحيد في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، إن صربيا هي الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا، ولم تنضم إلى هستيريا معاداة روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الداخلية الصربي، أن بلاده، بقيادة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، لا تنسى الأخوة القديمة، وصربيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا، ولم تصبح جزءا من الهستيريا المعادية لروسيا.

وأوضح وزير الداخلية الصربي أن سيرجي لافروف صديق مخلص لصربيا وشعبها، معربا عن امتنانه الكبير لروسيا، لدعمها المستمر لسيادة بلاده ووحدة أراضيها وعدم الاعتراف بـ"دولة" كوسوفو الزائفة، مؤكدا أن صربيا دولة مستقلة وتختار أصدقاءها بنفسها.

وأعرب وزير الداخلية الصربي عن أسفه، لأنه بسبب قرارات الدول الأخرى، فإن زيارة لافروف إلى بلجراد في يونيو قد أٌحبطت، وبالتالي تم انتهاك جميع مبادئ القانون الدولي.

 


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