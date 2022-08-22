روسيا تسلم مالي عدة طائرات مروحية ومقاتلة

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قال مصدر عسكري روسي إن روسيا سلمت عدة طائرات مروحية ومقاتلة إلى مالي، في وقت تكافح فيه الدولة الأفريقية الإرهاب الدولي.



وقال مصدر روسي لوكالة أنباء تاس الروسية: "هذا ليس تعاونًا عسكريًا تقنيًا بحتًا، ولكنه مشروع خاص. هناك عدة طائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة من تلك الموجودة تحت تصرف وكالة الدفاع الروسية بين الطائرات التي تم تسليمها إلى مالي".



ولم تتمكن وكالة أنباء (تاس) من الحصول على تأكيد رسمي بهذا الشأن.



كانت تقارير إعلامية قد نقلت في وقت سابق من هذا الشهر عن وزير دفاع مالي، الكولونيل ساديو كامارا، قوله إن بلاده تعمل حاليا على تعزيز قدراتها الاستطلاعية والهجومية بطائرات إل-39 ويو-25 وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز مي-24بي، وهي طائرات أوضح أنها أضيفت إلى طائرات بي-35 ومي-24 التي تم تسليمها بالفعل.



وقد تعهدت وزارة الدفاع الروسية منتصف الشهر الجاري بمواصلة تقديم المساعدة الشاملة للحكومة الشرعية في مالي في حربها ضد الإرهاب.