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روسيا: احتمال استمرار الحوار بين واشنطن وموسكو بعيد كل البعد عن الوضوح

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:31 ص
روسيا: احتمال استمرار الحوار بين واشنطن وموسكو بعيد كل البعد عن الوضوح لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن احتمال استمرار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا الذي قطعه الأمريكيون، بعيد كل البعد عن الوضوح، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن التخمين بشأن احتمالات إجراء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، خاصة عندما قطعه الأمريكيون، مهمة غير مجدية، بالنظر إلى سياسة واشنطن المناهضة لروسيا، موضحا أن احتمال استئناف الحوار ليس واضحا على الإطلاق، بالنظر إلى السياسة العدوانية المتهورة التي تنتهجها واشنطن تجاه روسيا، بطبيعة الحال، نحن نراقب بعض الإشارات المتعلقة باستئناف الحوار حول موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن ما وراءها لا يزال غير واضحا والمفاوضات بشكل عام لا تجرى عبر وسائل الإعلام.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الرؤية الروسية للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي تبقى دون تغيير.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي : فكرتنا هي تطوير "معادلة أمنية جديدة" تأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي، وتحقيقا لهذه الغاية، نحن نسعى جاهدين لتغطية النطاق الكامل للأسلحة الهجومية والدفاعية والنووية وغير النووية الاستراتيجية.

 


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