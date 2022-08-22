دورة تدريبية فى اللغة العربية لأئمة البحر الأحمر بكلية تربية الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن تنظيم دورة تدريبية فى اللغة العربية لائمة المحافظة بكلية تربية الغردقة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة جنوب الوادي من خلال البروتوكول الموقع.

وأكدت اوقاف البحر الأحمر في بيان لها أن تم بدأ فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية لأئمة البحر الأحمر اليوم الإثنين، ولمدة أربعة أيام لعدد (50) إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك بكلية التربية جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر وفي حضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر والشيخ إسماعيل مدير إدارة أوقاف الغردقة .

كما حضر الدورة التدريبية الدكتور أسامه عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووكيل كلية التربية، والدكتور طه علي خليفة مدرس مساعد للغة العربية بكلية التربية .

حاضر في اليوم الأول الدكتور أسامة عمارة وقد شهد اليوم الأول مشاركة متميزة في الدورة وتفاعلا ملحوظا للسادة الأئمة .



جانب من اليوم الأول من الدورة التدريبية