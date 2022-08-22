حبس لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في بولاق أبو العلا 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارات المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع في منطقة بولاق أبو العلا.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تفيد قيام (أحد العناصر الإجرامية "سبق إتهامه فى العديد من القضايا "آخرهم قضية "سرقة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف أمام اللواء علاء بشندي، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.