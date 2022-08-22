حبس أب ونجليه وآخر لاتهامهم بقتل ابنته في منشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس اب ونجليه وآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل ابنته في منشأة القناطر والقول بالجثة في ترعة لإخفاء معالم جريمتهم

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة،عن تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة فتاة مكبلة القدمين ومقيدة بالحبال ومربوطة بحجرين داخل ترعة بالمنصورية في منشأة القناطر، حيث تبين أن والدها ونجل عمه، وشقيقيها وراء ارتكاب الواقعة واقدموا على قتلها بعدما شكوا في سلوكها وهروبها من المنزل وتغيبها عنه واكتشفوا علاقتها بشاب فقاموا بطرحها أرضا وتعدوا عليها بالضرب المتواصل حتى قطعت النفس وبعد أن تأكدوا من وفاتها قاموا بربطها بالحبال من قدميها وقيدوها ووضعوا الحجارة في قدميها حتى لا تطفوا على المياه بعد أن خططوا بالتخلص من الجثة بإلقائها في إحدى الترع بالمنصورية بمنشأة القناطر، وما زالت التحقيقات مستمرة.

البداية كانت عندما عثر على جثة السيدة مكبلة بالحبال، في عقدها الثالث مكبلة القدمين بحبل مربوط ومثبت به حجرين بترعة المنصورية في منشأة القناطر.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الحادث.

وكثفت الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها وتم كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة من خلال التوصل لهوية الجثة وفحص علاقات المجني عليها

وكشفت التحريات أن الجثة لربة منزل، مقيمة في إمبابة وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة أربعة أشخاص "من أهليتها" مقيمون في منطقة الوراق، تم القبض على المتهمين واعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

وكان قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة المنصورية بدائرة المركز

وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة سيدة في عقدها الثالث ترتدي ملابسها كاملة ومكبلة القدمين بحبل مربوط ومثبت به حجرين، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.