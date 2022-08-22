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جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبى يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش الأوكرانى

الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:38 م
جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبى يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش الأوكرانى بوريل
كتب أحمد عرفة

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قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لمهمة تدريب وإسناد للجيش الأوكرانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف جوزيب بوريل، أن أكثر من 300 ألف روسى غادروا بلادهم رفضا لحكم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن حظر تأشيرات الدخول الأوروبية لكل المواطنين الروس اقتراح سلبي

 

وفى وقت سابق كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن أن مواطنة تحمل الجنسية الأوكرانية تقف وراء جريمة قتل الصحفية "داريا دوجين"، ابنة الفيلسوف والسياسي الروسي ألكسندر دوجين، جراء انفجار عبوة ناسفة في العاصمة موسكو.

 

وأفاد جهاز الأمن ـ حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن المواطنة الأوكرانية منفذة الجريمة تدعى ناتاليا فوفك، وصلت إلى روسيا في 23 يوليو الماضي، مع ابنتها "شابان صوفيا" وهي من مواليد 2010.. مشيرا إلى فرار المتهمة الأوكرانية إلى إستونيا فور تنفيذ جريمتها.

 

وأضاف جهاز الأمن الفدرالي الروسي: أنه من أجل تنظيم جريمة قتل الصحفية دوجين والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة في الوحدة السكنية التي تعيش فيها دوجين بالعاصمة موسكو، متهما في الوقت نفسه الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء هذه الجريمة.


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