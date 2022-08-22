جوتيريش: الحوار هو الحل الوحيد للوضع فى محطة زابوروجيا للطاقة النووية

كتب أحمد عرفة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الحوار هو الحل الوحيد للوضع فى محطة زابوروجيا للطاقة النووية، داعيا جميع الأطراف لبدء الحوار والالتزام بنتائجه، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة فى اجتماع مجلس الأمن الدولى، أنه يجب تطبيق نفس الالتزام بالحوار والنتائج للوضع الحرج فى محطة الطاقة النووية فى زابوروجيا.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن لدى الأمم المتحدة القدرات اللوجستية والأمنية، لدعم نشر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من كييف إلى زابوروجيا.