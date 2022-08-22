جامعة الزقازيق تسلم كراسٍ متحركة وأطرافا صناعية للطلاب من ذوى الهمم.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

سلم الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، 7 كراسٍ متحركة و5 أطراف صناعية لأبنائه الطلاب من متحدى الإعاقة، وذلك برعاية صندوق التكافل الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بحضور الدكتور أسامة عبد المنعم عميد كلية الزراعة، والدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة، والمهندس عادل فيكتور الأمين العام للجامعة، ومحمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وعلاء المعاملى مدير عام المشتريات والمخازن بالجامعة، وعبد الله محمد عطية مدير ادارة صندوق التكافل ، بالاضافة إلى أولياء أمور الطلاب من ذوى الهمم .

وأكد الدكتور عاطف حسين أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حريصة على دعم أبنائها من ذوى الهمم سواء عن طريق تنمية مهاراتهم أو من خلال توفير الإمكانيات التي تساعدهم على التفوق حتى يصبحوا أشخاص منتجين وفاعلين داخل المجتمع المصري ، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة الدائم على تذليل كافة العقبات التى تواجه أبناء الجامعة من ذوى القدرات الخاصة ، وتقديم المساعدة الكاملة لهم في حياتهم الدراسية والمساهمة الفعالة في التخفيف عن كاهل الطلاب من متحدى الإعاقة وأولياء أمورهم والسعي الدءوب إلي زيادة تفاعلهم مع الجامعة من خلال مشاركتهم فى الأنشطة الطلابية والفعاليات المختلفة.



احدى أصحاب الهمم على الكرسى



مع دوى الهمم



تسليم الكراسى المتحركة