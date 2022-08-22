تنفيذ 39 إزالة لحالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركزى الإسماعيلية والقصاصين

تابع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسم مُحذرًا بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدِّى لأى شكل من التعديات.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية اليوم وبحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، وعدد كبير من القيادات الأمنية، بحملة إزالة مُكبرة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 38 قرار إزالة فى جمعية العاشر من رمضان مجموعة 3 قطعة 32، 33و جمعية الفردان بمساحة 17100 متر مربع على مساحة 40 فدانا وقد تمت الإزالة بمعدات مجلس المدينة وفى مركز ومدينة القصاصين قامت الوحدة المحلية بإزالة فورية فى المهد، وهى عبارة عن بناء بدون ترخيص، بنزلة أم حبيب بنطاق المدينة، حيث تم إزالة سور مبنى بالطوب الأبيض بارتفاع 3 متر ونصف بطول 15 مترا وعرض 12 مترا.

وعلى الفور قامت الأجهزة المعنية بإزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من القضاء وإنهاء التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة؛ لمنع التعدِّى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلّ من تسوِّل له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.