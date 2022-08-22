تنفيذ إزالة 10 حالات تعد على شاطئ بحيرة المنزلة بمساحة 1000 متر بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، حملة لإزالة تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 20 لتنفيذ الإزالات على أملاك الدولة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبناء على تعليمات محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية.

وقامت اللجنة المشكلة برئاسة الدسوقى حماد نائب رئيس المركز والثروة السمكية وقوات مركز شرطة المطرية، وتم تنفيذ 10 حالات تعد على شاطئ بحيرة المنزلة بإجمالى مساحة 1000 متر بمنطقة العقبين فى يومها الأول، تمهيدا لاسترداد كافة المساحات المستقطعة من شاطئ بحيرة المنزلة بعد تنفيذ طريق الحزام الآمن على شاطئ بحيرة المنزلة، وأن الحملة مستمرة يوميا لحين الانتهاء من إزالة كافة تعديات أكشاك تربية الحيوانات والأغنام والماعز والمقاهى الغير مرخصة ومتاجر الأسماك غير المرخصة.

جدير بالذكر أنه تسعى حاليا محافظة الدقهلية التنسيق مع جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ مراسى مراكب الصيادين ومارينا واسواق جملة لبيع الأسماك.

10حالات تعدي علي شاطىء بحيره المنزله (1)



10حالات تعدي علي شاطىء بحيره المنزله (2)



جانب من حالات التعدى



حالات تعدي علي شاطىء بحيره المنزله (1)