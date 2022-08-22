تنفيذا لرؤية مصر 2030.. انطلاق فعاليات سفراء الوعي بالدقهلية

فريق المحافظات

انطلقت فعاليات تدريب المجموعة الأولي، من الدفعة الأولى لسفراء الوعي، بمركز تدريب محافظة الدقهلية، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، ورعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلى والدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة.

وبمشاركة مؤسسة القادة، برئاسة الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء القادة والدكتورة،نفين ابو المعاطي، مدير مركز تدريب المحافظة والدكتور حسام الهلالي، منسق مؤسسة القادة بالدقهلية، وشارك ايضا بالتدريب الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الهيئة العليا لأمن المعلومات والتحول الرقمي وخبير أمن المعلومات، والأستاذ الدكتور محمد غيدة امين عام مؤسسة القادة.

وتستمر فاعليات التدريب، لمدة ثلاث ايام سيتم خلال أيام التدريب، عقد ورش عمل، عن شبكات الحاسب الآلي والشبكات الالكترونيه، والامن السبرالي ومهارات الاتصال،الفعال، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وتساهم الدورة في تعريف المشكلة ومؤشرات ومفاهيم اقتصادية، ويعقب الانتهاء من مرحلة التدريب، العمل الميداني التوعوي داخل قريحياة كريمة التي نفذتها الدولة المصرية، ومن خلال إطلاق حملات طرق الأبواب، وندوات لمواجهه المشكلات الاجتماعية.