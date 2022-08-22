اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تنزانيا ورواندا وبوروندي ينشئون مشروع طاقة كهرومائية بتكلفة 360 مليون دولار

الإثنين، 22 أغسطس 2022 03:51 م
تنزانيا ورواندا وبوروندي ينشئون مشروع طاقة كهرومائية بتكلفة 360 مليون دولار محطة توليد طاقة كهرومائية ـ أرشيفية
نهى الطويل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح وزير الطاقة التنزاني جانويري ماكامبا أن مشروع شلالات روسومو الاقليمي لتوليد الطاقة الكهرومائية, وهو مشروع مشترك مع دولتي رواندا وبوروندي وتبلغ قيمته 340 مليون دولار, سوف يتم الانتهاء منه في شهر نوفمبر القادم حيث بلغ معدل الانجاز به حتي الآن 95%, وفقا لنبأ اورده موقع ذا سيتيزن اليوم الاثنين.

وقد تم اطلاق المشروع في 30 مارس 2017 بطاقة 80 ميجاوات سنويا سيتم اقتسامها بالتساوي بين الدول الثلاث واللاتي كن يسعين الي تنفيذه منذ عام 1960.

كما صرح وزير الكهرباء والطاقة والتعدين ببوروندي يوويزي ابراهيم أن المشروع يساعد في بناء بنية تحتية سليمة لتوفير مياه الشرب وخدمة المدارس والمستشفيات والعديد من الخدمات العامة الأخري. فيما أضاف وزير البنية التحتية الرواندي ارنست نشابيمانا أنه سوف يكون للمشروع تأثير ايجابي علي قطاع التصنيع أيضا.

وتقع شلالات روسومو علي نهر كاجيرا علي الحدود بين الدول الثلاث, ويبلغ ارتفاعها 15 متر بينما يصل اتسعاها الي 40 متر. 

 

 


تانزانيا

رواندا

بوروندي

الطاقة الكهرومائية

مصادر بديلة للطاقة

الطاقة المتجددة



الموضوعات المتعلقة

العربية: روسيا تقصف محطة "كهرومائية" قرب خيرسون بصواريخ "توشكا يو"

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:42 م

مستقبل الطاقة.. "بيهتان" الصينية أكبر محطة كهرومائية بالعالم تنقل الكهرباء من الغرب إلى الشرق

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 06:00 م

سفيرة مصر فى بوروندى تشهد توقيع شركة أوراسكوم إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية

الخميس، 18 أكتوبر 2018 10:06 م

وزير الكهرباء: نستهدف استغلال كل قطرة مياه لإنتاج طاقة كهرومائية

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:40 ص

حكومة نيبال تفوض شركة هندية ببناء أكبر منشأة كهرومائية لتوليد الطاقة

السبت، 20 سبتمبر 2014 05:27 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة