تنزانيا ورواندا وبوروندي ينشئون مشروع طاقة كهرومائية بتكلفة 360 مليون دولار

نهى الطويل

صرح وزير الطاقة التنزاني جانويري ماكامبا أن مشروع شلالات روسومو الاقليمي لتوليد الطاقة الكهرومائية, وهو مشروع مشترك مع دولتي رواندا وبوروندي وتبلغ قيمته 340 مليون دولار, سوف يتم الانتهاء منه في شهر نوفمبر القادم حيث بلغ معدل الانجاز به حتي الآن 95%, وفقا لنبأ اورده موقع ذا سيتيزن اليوم الاثنين.

وقد تم اطلاق المشروع في 30 مارس 2017 بطاقة 80 ميجاوات سنويا سيتم اقتسامها بالتساوي بين الدول الثلاث واللاتي كن يسعين الي تنفيذه منذ عام 1960.

كما صرح وزير الكهرباء والطاقة والتعدين ببوروندي يوويزي ابراهيم أن المشروع يساعد في بناء بنية تحتية سليمة لتوفير مياه الشرب وخدمة المدارس والمستشفيات والعديد من الخدمات العامة الأخري. فيما أضاف وزير البنية التحتية الرواندي ارنست نشابيمانا أنه سوف يكون للمشروع تأثير ايجابي علي قطاع التصنيع أيضا.

وتقع شلالات روسومو علي نهر كاجيرا علي الحدود بين الدول الثلاث, ويبلغ ارتفاعها 15 متر بينما يصل اتسعاها الي 40 متر.