تكريم أطباء الشرقية أوائل الجمهورية بالزمالة المصرية

عقدت مديرية الصحة بالشرقية، مؤتمر الزمالة المصرية الثانى، التى استعرضت فيه خطة للتدريب والتعليم الطبى المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ذلك من خلال وتقديم افضل وأحدث البرامج المهنية المميزة المواكبة المعايير العالمية فى كل تخصص والعمل على غرس القيم ومبادى الأخلاق لدى المدربين والمكرمين ودعم البحث العلمى والابداع والابتكار والعمل على رفع كفاءات المدربين لمواكبة أحدث وسائل التدريب العملى والبحث العلمى.

أشار الدكتور محمد نور الدين نائب رئيس رابطة الكبد والجهاز الهضمى، أن عدد الأطباء المتلحقين بالبرنامج الزمالة، أكثر من ألف طبيب من مختلف التخصصات، مضيفا أن مؤتمر يعتمد على اكساب شباب الاطباء المهارات العملية والفنية الازمة وتدريب العملى، لذلك تم تنظيم دورة عملية فى المناظير واكساب الطبيب الشاب مهارة التعامل مع المنظار الطبى، قمنا فى البداية التدريب بالاعتماد على "مجسم طبى " لتعليم الاطباء علية كيفية استخدام المنظار، قبل التعامل به مريض، وهى دورات اثقلت مهاراتهم، كما وفرت عليهم مشقة الانتقال إلى القاهرة لتعلم مثل هذه المهارات.

و اوضح الدكتور جمال حفناوى منسق المؤتمر ومسئول الزمالة بمديرية الصحة، أن تسعى لتخريج كوادر مهنية متميزة، فالعام الماضى تخرج 45 طبيبا من أوائل الزمالة على مستوى الجمهورية، حيث حصدت الشرقية المركز اول الجمهورية فى تخصصات مختلفة، فحصل الدكتور احمد سعود على مركز اول الجمهورية فى زمالة تخصص النسا، الدكتورة مروة مركز أول ايضا تخصص طب الأسرة، اخصائية التمريض مس سناء تخصص مكافحة العدوى.

وتابع انه تم انشاء إدارة الزمالة المصرية بالشرقية منذ عامين تقريبا وانه تم العمل على اعتماد معظم مستشفيات المحافظة المؤهله للاعتماد فى برنامج الزمالة المصرية مما يعود بالنفع على الأطباء حيث يتيح لهم التدريب فى محافظة الشرقية دون الحاجة للسفر للقاهرة ويعود بالنفع أيضا على المريض من حيث توفير عدد كبير من أساتذة جامعه الزقازيق للتدريب فى برنامج الزمالة داخل مستشفيات وزارة الصحه حيث تم التعاقد مع 125 استاذ من كليه الطب فى تخصصات مختلفة.