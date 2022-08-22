تراجع المؤشر الرئيسى بالبورصة بنسبة 0.61% بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مستشفى كليوباترا، حديد عز، المجموعة المالية هيرميس، ابن سينا فارما، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 10276 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1911 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 12655 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4151 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3157 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3850 نقطة.

وأعلنت شركات إيديتا للصناعات الغذائية، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 805 آلاف سهم خزينة بنسبة 0.111% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 500 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 1.19مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.44% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 150 ألف سهم، شراء الخامسة 63 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.03% من أسهم رأس المال.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير 240 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اودن للاستثمار والتنمية 750 ألف سهم، 900 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، راية القابضة للاستثمارات المالية 5 آلاف سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 552.3 ألف سهم، 155 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 50 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، ردًا على استفسارات حول وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة خلال الفترة من 16 أغسطس حتى 21 أغسطس بنسبة 14%، إنه لا توجد أحداث جوهرية أو معلومات حول الأخبار المزعومة بخص بيع حصتها في شركة طاقة.

ومن جهة أخرى أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها عقد شراكة استراتيجية مع شركة "زين السعودية"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، تقدم بموجبها خدمات التعهيد لـ"زين السعودية" وتتولى مهمة تعزيز تجربة عملائها في المملكة.