تحويل محاضر بالمخالفات للنيابة العامة فى الدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، عددا من الحملات خلال الفترة الماضية، وذلك لضبط الأسواق، ومنع كل أنواع الغش التجاري، وبناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، وتعليمات الأستاذ السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والاستاذ عبدالوهاب عبدالرحيم،وكيل المديرية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش، على المخابز والمحلات لضبط المخالفين، وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية، وضمت الحملات عدد من مفتشي المديرية

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات جاءت كالآتى ضبط مخبز لتجميعه عدد 60 بطاقة تموينية،

ضبط مخبزين لتصرفهما فى إجمالى 23 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو، ضبط 10 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن،ضبط 3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتم ضبط مخبز لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ضبط مخبزين لادارتهما بدون ترخيص، ضبط 6 محلات متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، تم تحرير محضر بجميع المخالفات السالف ذكرها، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ووجه وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بإستمرار الحملات، و اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الدعم، وضمان وصولة لمستحقيه، وشدد علي مراقبة الأسواق والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وضبط الأسعار.