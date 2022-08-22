بنوك عالمية كبرى تواجه غرامات طائلة والسبب "واتساب"

كتبت ريهام عبد الله

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن عدة بنوك عالمية، مثل "جى بى مورجان"، وبنك أمريكا، تحت طائلة غرامات بأكثر من مليار دولار، بسبب استخدام موظفيها لتطبيق "واتساب"، وعدد من أدوات المراسلة غير المعتمدة رسميًا، بغرض إتمام مهامهم الوظيفية ونقل بعض البيانات.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كانت قد أشارت العام الماضى فى التحقيقات إلى ممارسات الاحتفاظ بالسجلات لدى البنوك باستخدام الأجهزة الشخصية، وتداول المعلومات عن طريق "واتساب"، وفقا لفوربس الشرق الأوسط.

وحذرت لجنة الأوراق المالية والبورصة، فى عام 2018 من أن موظفى "جى بى مورجان"، بما فى ذلك المديرين الإداريين وغيرهم من كبار المشرفين، كانوا قد تبادلوا آلاف الرسائل عبر النصوص ورسائل واتساب، وحسابات البريد الإلكترونى الشخصية، حول مسائل تتعلق بالأوراق المالية، بما فى ذلك استراتيجية الاستثمار ومناقشات اجتماعات العملاء والاتصالات حول السوق.

فيما وافق بنك "جى بى مورجان"، العام الماضى، على دفع 200 مليون دولار بسبب الإخفاقات واسعة النطاق فى الحفاظ على اتصالات الموظفين على الأجهزة المحمولة الشخصية وتطبيقات المراسلة ورسائل البريد الإلكترونى، بعد إقراره بأن الأمر "ينتهك قوانين الأوراق المالية".

ومن جهته، خصص بنك "أوف أمريكا" نحو 200 مليون دولار فى الربع الثانى للتقاضى المرتبط بالرسائل الإلكترونية غير المصرح بها من قبل موظفيه، فيما أكد بنك "جولدمان ساكس"، أنه يجرى مناقشات متقدمة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة لحل التحقيقات، كما جاء فى تقرير للربع الثانى.