بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص من أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بثمانى سيارات إسعاف فيما دفع مرفق اسعاف المنيا بأربع سيارات إسعاف لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد سيد رشوان 45 سنة مصاب اشتباه نزيف داخلى بالبطن، واشتباه ما بعد الارتجاج، حمدى سمير إبراهيم 18 سنه طالب مصاب سحجات وكدمات، عبدالرحمن مصطفى الصغير 32 سنة مقيم القاهرة مصاب سحجات وكدمات، وأطفاله عمر 4 سنوات، حبيبة 7 سنوات، شهد 6 سنوات مصابين بسحجات وكدمات، همت مصطفى محمود 25 سنة مصابة اشتباه كسر بالساق الأيمن.

كما استقبل المستشفى سميرة سعيد عبد النبى 34 سنة مصاب كدمات وسحجات، آية عز الدين محمد 5 سنوات مصاب جرح قطعى بفروة الرأس وشقيقه أحمد 3 سنوات مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد نور الدين محمد 50 سنة مصاب سحجات وكدمات، رضا جاد فكرى 45 سنة مصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى والزراع الأيمن، زياد محمد نور الدين 13 سنة مصاب سحجات وكدمات، خالد محمد نور الدين 17 سنة طالب، احمد محمود حسين 40 سنة مصاب سحجات وكدمات.

كما نقلت سيارات الإسعاف جثتين الاولى احمد عبدالهادى 35 سنة، والثانية جثة لسيدة 70 سنة مجهولة الهوية، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى الجامعى.