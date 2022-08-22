الوعى الأثرى بالأقصر تنظم ندوة عن أضرار التلوث ضمن فعاليات "خير النيل".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قامت إدارة الوعي الأثري بمحافظة الأقصر، بتنفيذ ثالث فعالياتها، لمجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، استكمالاً لفعاليات بعنوان "خير النيل"، والتى تستمر حتى 25 أغسطس الجارى، على هامش الاحتفال بأعياد فيضان النيل، وذلك بالتعاون مع قصور الثقافة فرع الأقصر، ووزارة شئون البيئة.

وبدأت الفعالية، بتقديم ندوة عن الأضرار البالغة الناتجة عن تلوث النيل وكيفية الحفاظ عليه، والتي ألقاها محمد رضوان مدير عام البيئة بمحافظة الأقصر، ثم تلتها محاضرة عن خير النيل وأهميته عند المصري القديم وألقتها الدكتورة منى عبادي أثرية بمعابد الكرنك.

ويقول محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، أنه يقوم المجلس الأعلى للآثار متمثلاً فى منطقة آثار مصر العليا، وإدارة الوعي الأثري بالأقصر، بدورهما في نشر الوعي الأثري لدى المجتمع المحلى لمحافظة الأقصر من خلال فعاليات توضح دور النيل العظيم لدى المصري القديم والمعاصر وذلك من خلال عرض ندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، وذلك في إطار أهداف وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار عن زيادة الوعي الأثري لتعريف المصريين وحضارتهم العظيمة.

ويضيف محمود العديسي لـ"اليوم السابع"، أنه إستمراراً للاهتمام الذي توارثناه من أجدادنا بنهر النيل وأهمية فيضانه، تقدم إدارة الوعى الأثرى فعالية بعنوان "خير النيل"، خلال الفترة من يوم 16 أغسطس 2022 حتى 25 أغسطس 2022، وذلك على هامش الإحتفال بأعياد فيضان النيل، موضحاً أنه أدرك المصريون القدماء أهمية نهر النيل في جميع شئون حياتهم، فهو داعم الحياة وواهب الخير والخصوبة لأرض مصر، كما أنه الشريان الذي يربط بين سكان وادي النيل، وهو معبر التبادل الحضاري والثقافي، وحول ضفتيه قامت القرى والمدن، وكان موسم فيضان النيل ممثلاً الفرحة والاحتفال، حيث يعني الخضرة والزراعة والنماء والاستقرار وتجديد دورة الحياة عند المصري القديم، كما كان نقص الفيضان يعني القحط والجدب وقلة الزراعة، وبالتالي حلول المجاعات والكوارث وعدم استقرار الحكم.



الوعى الأثرى بالأقصر تقدم ندوة عن أضرار تلوث النيل



حضور ندوة عن أضرار تلوث النيل ضمن فعاليات خير النيل