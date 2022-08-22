المتهمون بالاتجار في المخدرات يعترفون: نصنع الأستروكس ونبيعه في باب الشعرية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية الجزئية، أن المتهمين بالاتجار في المخدرات في دائرة القسم، اعترفا بصتنيع مخدر الاستروكس داخل منزل أحدهما، ويقوما ببيعها لدى عملائهما من متعاطى المواد المخدرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في المخدرات.

واصلت وزارة الداخلية التصدى الحاسم لجرائم الاتجار وتصنيع المواد المخدرة، حيث نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتصنيع مخدر الاستروكس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من الشقة سكن أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بإشراف اللواء علاء بشندى وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2٫800 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – أدوات ومواد التصنيع).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما وباقى المضبوطات لتصنيع المواد المخدرة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.