القضاء العراقي يؤكد أهمية اعتماد السياقات الدستورية لحل الأزمة السياسية

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أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الاثنين، أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية.



وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أذاعته قناة السومرية ان " رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، استقبل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي رفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وبحث معهم اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي امام الرأي العام".



وبحسب البيان، أكد زيدان "على اهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية".



وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على "ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات واقاويل"، مؤكدا ان "الحملات الاعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في احقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين".