القبض على شخص دهس طفلا بسيارة ربع نقل بالغربية

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بتحرير"ع.ب" محضرا يتهم شخص ونجله مقيمان بقرية نجريج بمطاردة نجله الطفل "أحمد" ودهسه بالسيارة وإحداث ما به من إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر 29 أحوال مركز بسيون.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.