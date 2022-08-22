القبض على شخص دهس طفلا بسيارة ربع نقل بالغربية

القى ضباط مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، القبض على مواطن بعدما دهس طفلا بسيارة ربع نقل بقرية نجريج وإصابته بإصابات متفرقة، بعدما نمى لعلم المتهم سرقة الطفل وأصدقائه بعض ثمار المانجو من الأشجار المملوكه له.
كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بتحرير"ع.ب" محضرا يتهم شخص ونجله مقيمان بقرية نجريج بمطاردة نجله الطفل "أحمد" ودهسه بالسيارة وإحداث ما به من إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر 29 أحوال مركز بسيون.
وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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