القبض على روسيين وأوكراني حاولوا دخول مصنع عسكري في ألبانيا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، إصابة جنديين ألبانيين أصيبا أثناء محاولتهما إيقاف روسيين وأوكراني، حاولا دخول مصنع عسكري، واتهمهم رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، بالاشتباه في قيامهم بالتجسس، ومازال التحقيق معهم جاريًا.

وقالت وزارة الدفاع الألبانية في بيان لها إن جنديين ألبانيين أصيبا بجروح أثناء القاء القبض على مواطنين روسيين وأوكراني حاولوا دخول منشأة عسكرية في وسط ألبانيا، حيث استخدم أحد المعتقلين نوعًا من الرذاذ على الجنود الألبان أثناء محاولته التهرب من القبض عليه، مما أدى إلى إصابة الجنود .

وقال البيان إن ثلاثة مواطنين يحملون جوازات سفر روسية وأوكرانية حاولوا دخول المصنع.

واضافت ان الضباط الذين كانوا يحرسون المصنع ردوا على الفور ولكن خلال جهودهم لوقف الرعايا الاجانب الثلاثة اصيب اثنان من الجنود.

وقالت السلطات إن الشرطة العسكرية ووكالات المخابرات ومكافحة الإرهاب هرعت إلى مكان الحادث للتحقيق في الحادث.

وحاول أحد المعتقلين ، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 24 عامًا تم التعرف عليه بالأحرف الأولى MZ ، التقاط صور لمصنع جرامش العسكرى ، الذي يستخدم لتفكيك الأسلحة المهملة.

والمواطن الروسي الآخر هي امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا والرجل الأوكراني يبلغ من العمر 25 عامًا.

وألبانيا هي وجهة صيفية شهيرة للروس والأوكرانيين على حد سواء، لكن قاعدة جرامش العسكرية تبعد أكثر من 70 كيلومترا (43.5 ميلا) عن شواطئ البلاد.