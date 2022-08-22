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الفائزة بجائزة المعلم العالمى والإبداع: أسعى لتعليم الصم والبكم البرمجة

الإثنين، 22 أغسطس 2022 06:51 م
الفائزة بجائزة المعلم العالمى والإبداع: أسعى لتعليم الصم والبكم البرمجة منى طمان
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتورة منى طمان خبير تكنولوجيا التعليم الإلكترونى، والفائزة بجائزة المعلم العالمى والإبداع الاستثنائى، إن مبادرتها لتعليم الصم والبكم البرمجة جاءت لأن هذه الفئة تحتاج لأشياء تؤهلهم إلى سوق العمل.

 

وأضافت الفائزة بجائزة المعلم العالمى والإبداع الاستثنائى، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن أهم شئ مطلوب الآن هو الكمبيوتر، متابعة: شقيقتى الكبيرة من الصم والبكم وبالتالى لدى خبرة.

 

وتابعت الفائزة بجائزة المعلم العالمى والإبداع الاستثنائى أن مبادرتها تستهدف تعريف الصم والبكم أساليب وأنظمة البرمجة، فهذا يسبب لهم سعادة كبيرة، لأنهم لم يكونوا متوقعين أن يكون لهم خبرة فى مجال الكمبيوتر، مستطردة: اعلمهم بطريقة جديدة.


منى طمان

الصم والبكم

البرمجة

الستات ميعرفوش يكدبوا

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