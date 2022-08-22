العثور على شخصين مصابين بطلق نارى بمنطقة جبلية بطريق قفط - القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

عثرت الأجهزة الأمنية على شخصين مصابين بطلق ناري بمنطقة جبلية " الفواخير، بطريق القصير - قفط، تم نقلهم لمستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج، وجاري معرفة تفاصيل الواقعة.



كان ورد بلاغ لمديرية امن البحر الأحمر، يفيد العثور على شخصين مصابين بطلق ناري بمنطقة جبلية في الكيلو 90 طريق الفواخير القصير أحداهما يبلغ من العمر 59 عام مصاب بطلق ناري بالبطن وتهتك بالأمعاء والآخر 22 عام مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن وتهتك بالشرايين والأوتار، تم تحويل أحداهما إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة إصابته.



وأكد مصدر، أن المصاب الأول المدعو "محسوب يبلغ من العمر 59 سنة والمصاب بطلق ناري بالبطن وتهتك بالأمعاء تم نقله لمستشفة الغردقة العام لخطورة حالته، والمصاب الثاني عبد الرحمن م.22 سنة طلق ناري بالفخذ الأيمن وتهتك بالشرايين والأوتار بمستشفى القصير المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





