السكرتير العام لبني سويف يترأس لجنة ترسيم الحدود مع المحافظات المجاورة

ترأس اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية المشتركة لترسيم الحدود بين المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك لاستعراض مستجدات الخرائط المساحية المقترحة لتعديل الحدود والإحداثيات الإدارية، والاتفاق على بعض الإجراءات المطلوبة لوضع تصور مشترك للحدود الإدارية بينهم.

حضر الاجتماع : اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، ومديرى ومندوبى : التخطيط العمرانى، والمتغيرات المكانية، والاستثمار، والأملاك، والشئون القانونية، والمساحة، وعدد من التنفيذيين المعنين من أعضاء اللجنة.