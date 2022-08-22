وأكد الرئيس الكوري -خلال اجتماع لمجلس وزرائه، وفقا لوكالة الأنباء الكورية، الاثنين، على المشاركة في مناورات "أولتشي" والتي تشمل أكثر من 480 ألف شخص يعملون في حوالي 4 آلاف مؤسسة قطاع عام بالتوازي مع تدريبات عسكرية كورية أمريكية مشتركة بعزم للحفاظ على عمل الحكومة الكورية بشكل ثابت ودعم العمليات العسكرية وتحمل المسؤولية عن سلامة الشعب في حالة وقوع أي أزمة.

يذكر أنه يتم إجراء مناورات "أولتشي" سنويًا لمراجعة وتحديث أدوات الاستجابة والتدريب على الخطوات التشغيلية في حالة الحرب وحالات الطوارئ الوطنية الأخرى.