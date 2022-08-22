الدايت مش هيبوظ.. أطعمة تناولها بحرية دون اكتساب الوزن أبدًا

كتبت إيناس البنا

ستندهش عندما تعلم أن هناك أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية أى منخفضة في عدد السعرات الحرارية، لذلك بعد تناولها، سيُطلب من جسمك استخدام السعرات الحرارية المخزنة في هضم الأطعمة، ووفقًا لموقع "webmd"، هناك قائمة ببعض الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي يمكنك إضافتها إلى قائمة طعامك والاستمتاع بنظام فقدان الوزن.

​أطعمة تناولها بحرية دون اكتساب الوزن أبدًا

الشوفان

الشوفان من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن وهو من أصح الحبوب، فهو عبارة عن حبوب كاملة خالية من الجلوتين ومليئة بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الطريقة المعتادة لفقدان الوزن هي تناول الأطعمة التي يمكن أن تجعلك ممتلئًا لفترة طويلة ، ولا تشعر بالحاجة إلى تناول وجبة خفيفة، والشوفان غني بالبروتينات الخالية من الدهون التي تساعدك بنفس الطريقة وهي حبوب متعددة الاستخدامات ، ويمكنك اختيار تناولها على الإفطار وفي الليل.

التوت

التوت، غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة للحفاظ على صحتك، يحتوي التوت أيضًا على نسبة عالية من الماء، العصائر المصنوعة من هذه التوت ليست مجرد متعة لذوقك ولكنها طريقة رائعة لخفض وزن بطنك، تساعد الألياف الغذائية للفاكهة وفيتامين ج والبوتاسيوم على تسطيح معدتك، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفراولة والتوت هي الأعلى في محتوى الألياف.

الفشار

هل تعلم أن الفشار أصح وجبة خفيفة على الإطلاق، فالفشار غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية بشكل مدهش ويجعلك تشعر بالشبع أكثر من بقية الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس التي تختارها عادة.

الفشار منخفض أيضًا في كثافة الطاقة مما يساعد في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك ، الفشار عبارة عن حبة كاملة تساعد بشكل ممتاز في تقليل الوزن. أثناء مضغ الفشار ، تقوم أيضًا بإشراك فكك في التمرين.

الجبن القريش

الجبن القريش هو عنصر غذائي متعدد الاستخدامات وغني بالبروتين والكالسيوم ، مما يساعد في التخلص من الدهون الحشوية، يمكن أيضًا إقران الجبن القريش بالفواكه الاستوائية مثل الأناناس أو البابايا ، مما يجعل وجبة خفيفة صحية ولذيذة. يزيد الجبن القريش أيضًا من عملية التمثيل الغذائي وهو منخفض الكربوهيدرات والدهون .