الخارجية الأمريكية تعليقا على مقتل داريا دوغينا بموسكو: نرفض استهداف المدنيين

كتب أحمد عرفة

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على مقتل داريا دوغينا في موسكو قائلة: "نرفض استهداف المدنيين"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "نجرى مباحثات مع روسيا حول صفقة محتملة لتبادل السجناء".

كما علقت وزارة الخارجية الأمريكية على رحلة لاعب كرة السلة السابق دينيس رودمان إلى روسيا: "لا يمثلنا".

وفى وقت سابق أعلنت سلطات مدينة زاباروجيا، اليوم الاثنين، مقتل مدني وإصابة آخر جراء قصف أوكراني على منطقة محطة زاباروجيا النووية.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا التابع للجانب الروسي فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زاباروجيا النووية بقصف أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وتقع محطة زاباروجيا النووية قرب مدينة إينرجوجراد، وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.