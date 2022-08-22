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التعليم العالى: مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للتنسيق يوما إضافيا

الإثنين، 22 أغسطس 2022 11:54 م
التعليم العالى: مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للتنسيق يوما إضافيا عادل عبد الغفار
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه خلال تقديم تقرير المكتب الإحصائى للتنسيق للوزير، أكد التقرير أنه لا يزال عدد غير قليل من الطلاب في صباح اليوم 30 ألف طالب لم يتقدموا للتنسيق، فوجه لاستمرار المرحلة يوما إضافيا ينتهى غدا فى السابعة مساء. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن هناك أسبابا كثيرة قد تكون دافعا لعدم التنسيق، لأن بعض الطلاب قدموا فى جامعات أهلية وخاصة، فنظرا للتنسيق الحكومى يمنح للطلاب فرصة واحدة فقط، فتم مد يوم إضافى لإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم ينسقوا أو من يرغبون فى تعديل تنسيقهم.

وأشار إلى أنه بغلق المرحلة الثانية من التنسيق، وغلق التنسيق الحكومى أبوابه يخسر الطالب فرصته فى التنسيق الحكومى، وليس له فرصة العام المقبل، لأن صلاحية شهادة الثانوية العامة عام فقط، لكن صلاحيتها للتعليم الخاص والجامعات الأهلية عامان.

وكشف عن أن غدا بدء التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة، موضحا أن كليات الهندسة هذا العام مختلفة وتتواكب مع سوق العمل، وتابع: "سنطلق أسبوعا للتعريف بالجمعات الأهلية الجديدة بدءا من الغد".

 


التعليم العالي

التنسيق

الجامعات

الجامعات الاهليه

الطلاب



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