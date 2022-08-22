التأمين الصحي بالغربية: لأول مرة نجرى عمليات المفاصل لمرضى الهيموفيليا بالمجمع الطبي

الغربية محمد طارق

صرح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي في محافظة الغربية، بنجاح مستشفي المجمع الطبي بطنطا في إجراء استبدال مفصل صناعي كامل لأول مريض هيموفيليا ولأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأوضحت الدكتورة علا البنهاوي مديرة المستشفي، أن قسم العظام بالمستشفي يجري ما يقرب من 350 عملية لمرضي العظام شهريا، بالإضافة إلي عمليات المفاصل والمناظير بواقع 30 عملية شهريا ضمن البرنامج الرئاسي للقضاء علي قوائم انتظار مرضي التدخلات الطبية الحرجة والعاجلة.

وأجريت الجراحة تحت رئاسة الدكتور بلال عبد الرافع رئيس قسم العظام، الدكتور تامر مدكور استشاري جراحة العظام، الدكتور تيسير محمود استشاري التخدير بجامعة طنطا، الدكتور تامر البديوي استشاري أمراض الدم، وأشاد مدير الفرع بدور الفرق الطبية والتمريضية في التنسيق لنجاح الجراحة والمتابعة الطبية المستمرة بعد انتهاء العملية.

ويذكر أن مستشفي المجمع الطبي نجحت في إدخال عمليات مفاصل الكتف خلال النصف الأول من العام، ويأتي هذا في إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية ورفع مستوي الخدمات العلاجية والجراحية المقدمة لجمهور الهيئة من المواطنين.