اليوم السابع
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الباذنجان يتراوح من 3,5 إلى 4.5 جنيها للكيلو والكوسة بـ3 جنيهات

الإثنين، 22 أغسطس 2022 09:00 ص
الباذنجان يتراوح من 3,5 إلى 4.5 جنيها للكيلو والكوسة بـ3 جنيهات باذنجان ارشيف
كتب - إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضروات والفاكهة استقرارها اليوم الاثنين 22-8-2022 في الأسواق، حيث أعلنت شعبة الخضروات والفواكه في الغرفة التجارية، أن كيلو الطماطم يُباع بسعر من 3 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 4 إلى 6 جنيهات تجزئة ، والبصل من 1.25 إلى 2.25 جنيه جملة، ومن 3 إلى 4 جنيهات تجزئة ، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات جملة ومن 5 إلى 7 جنيهات تجزئة ، والفاصوليا الخضراء من 7 إلى 11 جنيهات جملة، ومن 12 إلى 15 جنيها تجزئة.

وأضافت في تقرير لها، أن أسعار الفلفل الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة ، والباذنجان من 1,5 إلى 2.5 جنيه جملة ، ومن 3,5 إلى 4.5 جنيه تجزئة، والخيار من 3 إلى 5 جنيهات جملة، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة ، والجزر من 3 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 8 جنيهات تجزئة ، والكوسة من 3 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 7 إلى 10 جنيهات تجزئة ، والملوخية من 2.5 إلى 4 جنيهات جملة، ومن 5 إلى 6 جنيهات تجزئة، والبامية من 16 إلى 22 جنيها جملة، ومن 23 إلى 25 جنيهات تجزئة.

وتبلغ أسعار الثوم من 7 إلى 11 جنيهات جملة، ومن 10 إلى 13 جنيها تجزئة، ليمون بلدي من 4 إلى 8 جنيهات جملة ، ومن 6 إلى 10 جنيهات تجزئة.

وعن الفاكهة، أكّد التقرير أن كيلو البرتقال الصيفي يُباع بسعر من 3.5 إلى 6 جنيهات جملة ، ومن 7 إلى 10 جنيهات تجزئة، والعنب البناتي (أحمر- أصفر) من 5 إلى 7.5 جنيهات جملة ، ومن 10 إلى 15 جنيهات تجزئة، والموز من 9 إلى 12 جنيهات جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة، والتفاح المصري من 6 إلى 12 جنيهات جملة ، ومن 15 إلى 18 جنيهًا تجزئة، والتفاح المستورد (أمريكي) من 23 إلى 29 جنيهًا جملة، ومن 25 إلى 30 جنيهًا تجزئة، كنتالوب من 3.5 إلى 5 جنيهات جملة ، ومن 7 إلى 9 جنيهات تجزئة ، المانجو باختلاف أنواعها من 10 إلى 20 جنيهًا جملة، ومن 15 إلى 25 جنيهًا تجزئة، تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة ، الكمثرى من 7 إلى 13 جنيهًا جملة ، ومن 12 إلى 15 جنيهًا تجزئة.

 

 

 


سعر الباذنجان

الكوسة

الخضراوات

اسعار الخضراوات

شعبة الخضراوات



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