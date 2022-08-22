الأسهم الأمريكية توسع خسائرها والمؤشرات الثلاثة الرئيسية تهبط أكثر من 2%

كتب أحمد عرفة

وسعت الأسهم الأمريكية خسائرها والمؤشرات الثلاثة الرئيسية تهبط أكثر من 2%، فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات مدينة زاباروجيا، اليوم الاثنين، مقتل مدنى وإصابة آخر جراء قصف أوكرانى على منطقة محطة زاباروجيا النووية.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا التابع للجانب الروسى فلاديمير روجوف، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زاباروجيا النووية بقصف أسفر عن مقتل مدنى وإصابة آخر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وتقع محطة زاباروجيا النووية قرب مدينة إينرجوجراد، وهى فى الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.