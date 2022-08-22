ارتقاع حصيلة الانهيار الترابى "لقطارة الإمام على" بالعراق لـ7 وفيات و6 مصابين

أكدت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة قطارة الإمام على فى كربلاء المقدسة إلى 7 وفيات و6 مصابين.
وأفادت الوزارة فى بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أن حصيلة الانهيار الترابى لقطارة الإمام علي في كربلاء المقدسة بلغت حتى الان 7 وفيات، و6 مصابين".
من جهتها أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن جهود انتشال العالقين تحت أنقاض مزار "قطارة الإمام على" فى محافظة كربلاء لا تزال تجرى على قدم وساق ودون انقطاع.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ـ فى تصريح خاص لقناة العراقية الإخبارية الاثنين، إن الجهود متواصلة دون انقطاع منذ اللحظة الأولى من الحادثة، مضيفا أن عددا من فرق الدفاع المدنى من المحافظات القريبة من كربلاء تشارك في عمليات الإنقاذ.
وأضاف أن الأعمال تنقسم ما بين تكسير الصخور المتساقطة من التل ورفع الانقاض والحفر باتجاه عميق ودقيق من اجل انتشال العالقين تحت الركام.
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت الأحد، استخراج 6 إصابات مختلفة و4 حالات وفاة من تحت ركام حادث قطارة الإمام علي.
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