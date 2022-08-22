ارتقاع حصيلة الانهيار الترابى "لقطارة الإمام على" بالعراق لـ7 وفيات و6 مصابين

وأفادت الوزارة فى بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أن حصيلة الانهيار الترابى لقطارة الإمام علي في كربلاء المقدسة بلغت حتى الان 7 وفيات، و6 مصابين".

من جهتها أكدت وزارة الداخلية العراقية، أن جهود انتشال العالقين تحت أنقاض مزار "قطارة الإمام على" فى محافظة كربلاء لا تزال تجرى على قدم وساق ودون انقطاع.