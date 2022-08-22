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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 22 أغسطس 2022 10:15 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10368 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12766 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4200 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2204 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3166 نقطة.

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