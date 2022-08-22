ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10368 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12766 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4200 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2204 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3166 نقطة.