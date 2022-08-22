اختبار دم يمكنه اكتشاف 50 نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض

كتبت فاطمة خليل

ابتكر علماء فحص للدم يكتشف 50 نوعًا من السرطان قبل ظهور الأعراض، وتجرى هيئة الصحة البريطانية "NHS" أول تجربة في العالم لهذا الاختبار الذى يمكن أن يجريه الأشخاص فوق سن الخمسين، بحسب موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحة البريطانية يمكن أن يساعد هذا الاختبار في منع ما يصل إلى واحد من كل عشرة وفيات بالسرطان في المملكة المتحدة، حيث يمكن أن يمنع حوالي 10 % من وفيات السرطان ، منها حوالي 167 ألف في المملكة المتحدة كل عام - ما يقرب من 460 في اليوم.

وقد تم بالفعل إحالة المئات من إجمالي المشاركين في التجربة، (140 ألف متطوع) لإجراء فحص أو منظار القولون بعد الحصول على نتائج الاختبار ومن المتوقع أن يكون حوالي نصف هؤلاء مصابين بالسرطان.

إذا أثبتت التجربة نجاحها ، فسيتم طرح الاختبار على مليون شخص إضافي بحلول عام 2024 ، ومن المحتمل أن يتم ذلك على مستوى بريطانيا.

إذا تم توفير الاختبار في جميع أنحاء المملكة المتحدة وعرضه على حوالي 18 مليون بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و 79 عامًا ، فإن ما يقرب من 130.000 شخصًا إضافيًا بدون أعراض سيتلقون إحالات لفحص السرطان كل عام، بافتراض أن واحدًا من كل مائة اختبار إيجابي.

ويرى باحثون بريطانيون أن اختبار السرطان - الذي أجرته شركة Grail الأمريكية- يمكن أن يكون "نقطة تحول" في كيفية معالجة هيئة الصحة البريطانية للمرض.

يوجد حاليًا ما يقرب من ثلاثة ملايين إحالة عاجلة للسرطان سنويًا ، استنادًا إلى الأرقام الخاصة بالسنة المنتهية في فبراير ، وبالتالي سيزيد الاختبار الإحالات بحوالي 5٪.

يشير الباحثون إلى أن العديد من هذه الإحالات ستحدث على أي حال، ولكن في وقت لاحق.

وقال البروفيسور بيتر ساسيني ، أحد ثلاثة محققين رئيسيين في التجربة من كينجز كوليدج لندن: "إن إمكانات اختبار الدم هذا في خفض عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب السرطان هائلة ، إذا تم تنفيذ الاختبار من قبل NHS ، فسنرى بعض الزيادة في عبء العمل على المدى القصير من العدد المرتفع قليلاً للإحالات للسرطان.

وأضاف " على المدى الطويل ، يجب أن يكون هناك أيضًا الكثير من المدخرات لـ NHS ، مثل تقليل الحاجة إلى العلاج الكيميائي والأدوية باهظة الثمن للسرطانات المتقدمة."

يلتقط اختبار الدم ، المسمى باختبار جاليري، شظايا من الحمض النووي المرتبطة بالسرطان والتي يتم إلقاؤها في الدم ، ويمكن أن تشير إلى أي جزء من الجسم جاء منه. إنه يحدث ثورة في طريقة اكتشاف السرطان ، حيث لا يتم تشخيص معظم المرضى حاليًا إلا بعد ظهور الأعراض.

ويوفر الاختبار الأمل في حالات السرطان التي يصعب اكتشافها مثل المبيض والبنكرياس ، والتي عادة ما يتم التقاطها بعد فوات الأوان.

شهدت تجربة NHS ، التي قادتها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ووحدة تجارب الوقاية من السرطان في كينجز كوليدج لندن وشركة Grail.

تمت إحالة أولئك الذين لديهم إشارة سرطان في دمائهم لإجراء فحص خلال هدف مدته أسبوعين ، والذي من المتوقع أن يتم تقديمه إذا تم تقديم فحص الدم بشكل روتيني.

لم يكشف الباحثون بعد عن نسبة أولئك الذين تمت إحالتهم إلى المستشفى في تجربة NHS تبين أنهم مصابون بالسرطان ، لكن الدراسات السابقة تشير إلى أنها قد تكون 30 إلى 70 %.

بالمقارنة ، فإن أقل من 10 % من الأشخاص المحالين إلى المستشفى بعد فحص سرطان الثدي أو الأمعاء سيكونون مصابين بالفعل بالسرطان

وقالت روز جراي ، من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "إن مثل هذا البحث ضروري لإحراز تقدم ضد السرطانات في المراحل المتأخرة ، وإعطاء المزيد من المرضى فرصة لتحقيق نتائج جيدة".



