إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالقرب من فيلا أبو طبيخة، حادث انقلاب ميكروباص، نتج عنه إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، وذلك لقربها من موقع الحادث.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر،، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، علي الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز، نتج عنه إصابة 9 أشخاص ليجري الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، وذلك لقربها إلي موقع الحادث.

وأعلنت غرفة طوارئ بمديرية الصحة، أنها استقبلت إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع الحادث، ليجري التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، لرفع درجة الاستعداد داخل مستشفي رشيد المركزي، للاستعداد لاستقبال المصابين في الحادث، والمؤشرات الأولية تفيد بأن الإصابات في الحادث تنوعت ما بين كسور متعددة في الجسد لعدد من الحالات وكسر بالعمود الفقري، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد لعدد من الحالات.