إصابة 5 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم بكفر الشيخ.. صور

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفي دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، إشارة بوقوع حادثين، الأول تصادم سيارة بتوك توك على طريق الجزاير الشراعنة، أدى لإصابة 4 أشخاص، جرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام.

كما أصيب سائق سيارة ربع نقل، انحرفت عجلة القيادة في يده على رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ المحلة، مما أدى لنزولها في الأراضي الزراعية، وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من تقرير مستشفى دسوق العام إصابة كل من أحمد محمد ابراهيم عماره، 15 سنة، باشتباه كسر بالركبة اليسري واشتباه كسر بالذراع الايسر، وعبدالله محمد ابراهيم عماره، 12 سنة، بجرح بالشفة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزياد عبد العزيز فتوح، 15 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الايسر، ونورا محمد كمال منصور، 38 سنة، بجرح قطعى بالرأس، و يتلقون الإسعافات اللازمة باستقبال المستشفى.



جانب من محاولة رفع السيارة



جانب من نقل المصاب



سقوط سيارة من على رافد الطريق الدولي المحلة كفر الشيخ